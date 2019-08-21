Копенгаген, 21 августа, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Дело вряд ли дойдет до реальной покупки Вашингтоном Гренландии, но такой подход к территориальным вопросам может создать опасный прецедент, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 21 августа, политолог Александр Конфисахор, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

Nasa.gov Гренландия

Как сообщалось ранее, Трамп заявил о переносе встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать вопрос продажи Гренландии. Премьер назвала идею Трампа абсурдной. При этом датская принцесса Антония Шаумбург-Липпе отметила, что вопрос о Гренландии можно было бы обсуждать, если бы эту идею поддерживали местные жители.

«Не думаю, что дело дойдет до реальной покупки острова и тем более — что такой подход к территориям станет нормой. Это слишком радикально для современного мира. Сложился определенный баланс интересов и территорий, и любые изменении этого баланса создают длительные и неоднозначные последствия.

Чем вызван столь внезапный интерес Трампа к Гренландии, неясно. Это еще одно проявление его импульсивности и склонности к не всегда понятным решениям.

На таком фоне заявление датской принцессы звучит очень странно. Правитель, готовый обсуждать отторжение территории, — это нонсенс. Задача-минимум для любого правителя — не уменьшить территорию своей страны.

Вообще такой подход Трампа может создать опасный прецедент. Потому что сначала территорию предлагают уступить по-хорошему и за деньги, но следующим шагом в случае отказа может быть отторжение уже не по-доброму и бесплатно», — отметил Александр Конфисахор.