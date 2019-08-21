Берлин, 21 августа, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил надежду увидеть «свет в конце тоннеля» в вопросе о прекращении огня в Донбассе. Об этом он заявил 21 августа перед отъездом в Москву, сообщило «Радио Свобода».

Sandro Halank Гейко Маас

«Мы надеемся на свет в конце тоннеля, когда речь идет о вопросах прекращения огня, отвода сил и имплементации Минских соглашений. Сейчас все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе люди и дальше будут погибать в этом конфликте», — рассказал он.

Глава МИД Германии отметил, что имеет принципиально разные позиции с Россией по многим вопросам, но выступил за прямой диалог:

«Нам нужен прямой и открытый диалог», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что лидеры России, Германии, Франции и Украины могут встретиться для обсуждения дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе только после выполнения Украиной условий, принятых на предыдущем саммите.

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