Лондон, 21 августа, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Королевское химическое общество (RSC) провело опрос о том, сколько неиспользуемых технических средств накапливается в домохозяйствах Великобритании. Об этом 21 августа сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

В онлайн-опросе приняли участие более 2000 человек. Согласно данным исследования, половина опрошенных жителей Великобритании имели минимум одно неиспользуемое электронное устройство, а 45% — до пяти устройств. Таким образом, в британских домах насчитывается до 40 миллионов неиспользуемых электронных гаджетов.

Каждое из этих устройств, например, старые мобильные телефоны, содержит ценные редкоземельные металлы, токсичные элементы, такие, как мышьяк, редкие элементы, как, например, индий, а также золото.

Большинство опрошенных сообщили, что не планируют перерабатывать неиспользуемые устройства.

«Сейчас правительству, производителям и розничным торговцам нужно принять меры, чтобы процесс повторного использования и переработки стал намного проще, и мы должны подключить к этому новое поколение талантливых химиков, — сказал исполнительный директор RSC Роберт Паркер. — У Великобритании есть все возможности стать мировым лидером… и подать пример… другим странам».