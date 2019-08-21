Джакарта, 21 августа, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам безопасности Индонезии Виранто заявил, что ситуация в индонезийской провинции Западное Папуа стала благоприятной, сообщает информационное агентство Antara.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

«Напряжение снижается. Дополнительные силы будут перекинуты из других регионов за пределами Западного Папуа», — отметил Виранто после закрытой встречи с начальником национальной полиции.

Министр добавил, что после инцидента правительство Индонезии внесет улучшения, связанные с системой образования.

«Для обеспечения образования студентов, особенно из Папуа и Западного Папуа, необходимы всесторонние шаги различных министерств, чтобы впоследствии мы могли добиться успеха», — подчеркнул Виранто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство связи и информационных технологий Индонезии ограничило доступ к сети интернет в провинции Западное Папуа, чтобы предотвратить распространение ложной информации, которая провоцирует к массовым беспорядкам.