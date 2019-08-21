Кемерово, 21 августа, 2019, 10:29 — ИА Регнум. В Кемеровской области прошла акция «Первое сентября — каждому школьнику». В рамках этой акции, которая стартовала в Гурьевском районе 22 июля, а завершилась 20 августа в Таштагольском районе, материальную помощь получили 5689 семей. Такие цифры ИА REGNUM озвучили в администрации региона.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Были организованы школьные ярмарки, где родители могли приобрести школьную и спортивную форму, верхнюю одежду, обувь, канцелярские товары, рюкзаки от местных производителей.

Малообеспеченные семьи получили по 5 тыс. рублей; семьи, воспитывающие четырёх и более детей, — по 10 тыс. рублей. Общая сумма предоставленных за этот период времени средств составила 30,1 млн рублей.

В 2019 году из местных бюджетов на акцию «Первое сентября — каждому школьнику» было выделено около 11,6 млн рублей, размер спонсорской помощи составил около 25,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 753 общеобразовательные школы примут для обучения 305,6 тыс. детей, из них учащихся первых классов — 34,9 тыс. (11,4%).