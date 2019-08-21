Москва, 21 августа, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (82%) не любят фотографироваться. 16% снимаются с удовольствием. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фотография

Читайте также: В Китае туристам запретят фотографироваться с пандами и кормить их

Отрицательно относятся к фотоснимкам люди старше 60 лет (88%), те, кто не пользуется интернетом (88%) и сельские жители (87%).

Особенно нравится фотографироваться молодым людям от 18 до 24 лет (34%), жителям городов-миллионников (24%) и женщинам (19%). Чаще всего производят фотосъемку на смартфон (82%).

Опрос проведен 16 августа 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва стала вторым городом мира по количеству фотографий с ее изображениями.

Развитие сюжета: Фото-Москва обогнала Лондон

Соцсети и мессенджеры: чем чаще пользуются жители России