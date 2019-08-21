Мурманск, 21 августа, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил о необходимости оснащения всех без исключения избирательных участков системами видеонаблюдения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Накануне врио губернатора обсудил с главой областного избиркома ход подготовки региона к выборам.

На грядущих выборах в Мурманской области будут работать 17 территориальных избирательных комиссий и 412 участковых избирательных комиссий. В местах временного пребывания избирателей и воинских частях будет образована 21 комиссия, а также 164 комиссии на судах, находящихся в плавании.

По словам председателя облизбиркома Антона Богомолова, особое внимание будет уделено обеспечению избирательных прав инвалидов и пожилых северян. Идёт работа по переносу всех избирательных участков на первые этажи зданий. Слабовидящим гражданам на участках будут предоставлены специальные средства.

Правопорядок на избирательных участках будут обеспечивать около 1350 полицейских. Также к этой работе будут привлекаться сотрудники Росгвардии, ЧОПов, народные дружинники и общественники. Все стационарные участки будут оборудованы металлодетекторами. Помещения и прилегающие территории заранее обследуют кинологи с собаками.

Напомним, 8 сентября в Мурманской области пройдут выборы губернатора региона, а также 15 муниципальных избирательных кампаний, в том числе выборы в Мурманский городской совет.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис заявил, что в 2020 году в Мурманской области начнут внедрять централизованную систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.