Пермь, 21 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. В Пермском крае губернатор Максим Решетников наложил мораторий на штрафы для компаний, заключивших договор на вывоз мусора до 15 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации, организациям, заключившим договор с региональным оператором по обращению с ТКО «Теплоэнерго» до 15 сентября 2019 года, не будут выставлены штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение контракта. Решение принято сегодня, 21 августа, на заседании правительства региона.

Kremlin.ru Максим Решетников

Таким образом региональная власть отреагировала на возмущение и протест со стороны индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые завили о том, что им придется дважды платить за услугу по вывозу мусора.

«Сложно признать работу регионального оператора удовлетворительной, когда просто прислали уведомления сразу с угрозой штрафа, времени на заключение договоров не дали», — подчеркнул губернатор.

В министерстве ЖКХ региона отметили, что федеральный закон об обращении с твердыми коммунальными отходами не предусматривает исключения для ИП и самозанятых. Что касается предпринимателей-арендаторов, то у них есть договор с собственником здания на вывоз мусора, поэтому они не должны отдельно оплачивать эту услугу.

Максим Решетников обратил внимание, что и краевые власти и прокуратура понимают, что двойная оплата коммунальных услуг — нонсенс. «Нужно проконсультироваться с прокуратурой и найти приемлемое решение», — сказал он.

Напомним, ранее индивидуальные предприниматели и юрлица собирали подписи под обращением в прокуратуру, где просили принять меры по предотвращению самоуправства и превышения полномочий регоператора.