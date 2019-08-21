Москва, 21 августа, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Одна из причин того, что ЕГЭ нанесло российскому образованию большой вред, заключается в том, что Единый государственный экзамен внедряли, не проводя никаких исследований, считает доцент Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Соловьёв. Об этом он заявил 21 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова о том, что в РФ нет запроса на радикальное изменение ЕГЭ.

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«Результатом введения ЕГЭ стало уменьшение количества выпускников школ, которые обладают навыками доказывания своей точки зрения не несколькими краткими предложениями, а с помощью развернутой аргументации, — сказал Соловьев. — Принципиально важно то, что ЕГЭ внедряли, не проводя никаких исследований. Это происходило методами административно-чиновничьего давления сверху без запросов со стороны школьных учителей и без учета их мнения. То есть никакой дискуссии чиновничество от образования тогда не хотело. Не хочет оно её и сейчас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в процедуру ЕГЭ внесут лишь небольшие изменения. Они коснутся формулировок некоторых заданий и критериев оценивания ответов, а также обращений в Рособрнадзор и ФИПИ.