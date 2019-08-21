Невьянск, Свердловская область, 21 августа, 2019, 10:05 — ИА Регнум. В Невьянске вынесен приговор местной жительнице, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Колючая проволока

Невьянским городским судом подсудимой назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

В суде установлено, что преступление произошло 8 мая 2019 года. В тот день 58-летняя подсудимая и её супруг распивали спиртные напитки. В ходе попойки они поссорились, после чего женщина взяла нож и ударила им лежавшего на полу мужа в грудь. Мужчина был доставлен в больницу, но к сожалению врачам не удалось спасти его жизнь — потерпевший скончался через непродолжительное время.