Анкара, 21 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом 21 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подробности переговоров пока не разглашаются.

Напомним, отношения между Анкарой и Берлином имеют долгую и противоречивую историю. Тесные экономические связи осложняются некоторыми политическими противоречиями.

Турция является важным партнером Евросоюза, в частности Германии, в вопросе миграции. Благодаря соглашению от 2015 года, правительство страны закрыло границы для нелегальных мигрантов, стремящихся проникнуть на территорию Евросоюза.