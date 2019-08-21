Калуга, 21 августа, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Калужской области реализуется комплекс мер, направленных на обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления 8 сентября 2019 года. Об этом 21 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского регионального управления МВД России.

В регионе сформирован оперативный штаб, на который возложены организация, контроль и координация действий территориальных органов внутренних дел на районном уровне в период проведения выборов, выработка управленческих решений по реагированию на возможные осложнения оперативной обстановки. Так, подготовлен расчет сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка в ходе выборов. Скорректирована расстановка постов и маршрутов в планах единой дислокации, маршруты нарядов комплексных сил приближены к объектам проведения выборов. Проведены обследования маршрутов перевозки избирательной документации, организованы комиссионные обследования избирательных участков на предмет их антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности.

На всех 34 избирательных участках области в день голосования будут работать системы видеонаблюдения. Под круглосуточную охрану полиции избирательные участки будут взяты 6 сентября 2019 года. Обеспечивать порядок на выборах предстоит 130 сотрудникам органов внутренних дел, 40 росгвардейцам, а также членам народных дружин и представителям казачества.