Калуга, 21 августа, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2019 года пресечено свыше четырёх тысяч административных правонарушений миграционного законодательства РФ. На противодействие незаконной миграции, а также на пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ с международными и межрегиональными связями, занимающихся незаконной миграцией и торговлей людьми, направлена комплексная оперативно-профилактическая акция «Нелегал-2019», сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области

Admoblkaluga.ru На заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области

Участники встречи говорили о том, что в настоящее время в регионе ведётся активная работа по установлению местонахождения лиц, разделяющих радикальные убеждения и покинувших места своего постоянного проживания. На протяжении ряда лет в области проходят проверочные мероприятия в отношении лиц, изменивших вероисповедание с христианского на ислам. Повышенное внимание уделяется территориям с наиболее сложной миграционной обстановкой. В этой связи областным управлением МВД России реализуется комплекс мер, направленных на выявление, предупреждение и пресечение угроз со стороны радикальных группировок.

По данным силовых ведомств, в связи с окончанием активной фазы боевых действий в Сирийской Арабской Республике не исключена вероятность активизации вербовочной деятельности террористических и экстремистских структур, особенно в период сезонного увеличения потока мигрантов. В этой связи начальник калужского регионального управления ФСБ России Сергей Ядыкин призвал глав администраций муниципалитетов усилить контроль за расселением мигрантов. Обо всех фактах проживания мигрантов не по месту регистрации муниципальные власти должны своевременно информировать органы полиции и участковых инспекторов.