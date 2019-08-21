Астана, 21 августа, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Специальное заседание правительства Казахстана с участием фракции «Нур Отан» («Свет Отечества») предложил провести первый президент республики Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии. Об этом 21 августа сообщает агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Бывший глава государства предложил обсудить проблемные вопросы совместно в Мажилисе (нижней палате парламента) республики. Назарбаев считает, что правящая партия и правительство должны совместно решать общие задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на расширенном заседании политсовета «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев заявил, что выборы в местные маслихаты (представительные органы власти) будет проходить по партийным спискам.