Красноуфимск, Свердловская область, 21 августа, 2019, 09:31 — ИА Регнум. На Урале житель Красноуфимска обратился в Свердловский областной суд с иском о признании недействительными результатов публичных слушаний по вопросу строительства мусоросортировочного завода и полигона для хранения отходов. По его мнению, жители города не смогли принять участие в обсуждениях и высказать свою позицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Как сообщает информационный портал «Е1», первое заседание суда состоялось 20 августа, а после перерыва рассмотрение иска будет продолжено в сентябре.

Напомним, что жители Красноуфимска ещё в январе 2019 года выступали с коллективным обращением против планов строительства мусоросортировочного завода. Письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подписали порядка девяти тысяч горожан (население Красноуфимска составляет порядка 40 тыс. жителей). Также горожане проводили массовые протестные мероприятия, так как по их мнению полигон окажет негативное влияние на экологию и качество подземных вод.

Отметим, что на данный момент проект строительства как раз проходит экологическую экспертизу и её результаты станут известны в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против строительства мусороперерабатывающего предприятия на юге Свердловской области активно выступали жители Сысертского городского округа.

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