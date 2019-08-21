Караганда, Казахстан, 9 июня, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Двое мужчин, раненных из огнестрельного оружия во время конфликта в Караганде, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом 9 июня сказал врач-травматолог Ерик Шонбаев, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, оба пациента получили ранение голени с переломом в области попадания пули. У одного мужчины — одна нога, у второго — обе. Пациентов готовят к операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня во время конфликта в Караганде неизвестный мужчина открыл огонь по обидчикам и скрылся. Подозреваемого разыскивает полиция.