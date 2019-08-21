Москва, 21 августа, 2019, 09:22 — ИА Регнум. На протяжении всего торгового дня 20 августа наблюдалось некоторое укрепление российского рубля против основных валют после резкого и неожиданного падения днем ранее, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

ИА REGNUM Рубль

«Курс доллара снизился в район 66,50 руб., евро опустился к отметке 73,85 руб. Общая смена настроений и повышение тяги к риску помогли рублю отодвинуться от минимальных значений за последние месяцы», — отметил эксперт.

В РФ продолжается налоговый период, пик выплат по которому придется на 26 августа. Кроме того, на рынке нефти с начала текущей недели наблюдается осторожное восстановление. Стоимость североморской смеси Brent 21 августа достигла отметки $60 за бар. Эти факторы могут усилить дальнейшее укрепление рубля.

«Курс доллара на локальном рынке может снизиться в направлении зоны 66,00—66,10 руб., евро в этом случае будет стремиться к уровням 73,30—73,50 руб.», — считает Егоров.

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