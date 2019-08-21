Тэгу, Южная Корея, 21 августа, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Представители табачной компании Korea Tobacco & Ginseng Corporation совместно с фондом Dokdo Foundation провели ряд мероприятий посвященных острову Токто (острова Лианкур) для иностранцев. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, более 70 иностранных студентов, обучающихся в Тэгу провинции Кёнсан-Пукто, приняли участие в мероприятии «Я люблю Токто, я люблю Корею» (I ♡ Dokdo, I ♡ Korea) в период с 19 по 21 августа.

Известно, что в рамках мероприятия иностранные студенты прослушали лекции профессора Kyungpook National University Ли Джон Тэ, приняли участие в викторине на тему острова, посетили остров Токто и музей Dokdo Museum.

«Мы проводим данное мероприятие, чтобы как можно больше людей со всего мира узнали об острове Токто», — сообщили представители фонда Dokdo Foundation.

Известно, что второе мероприятие на острове будет проведено для иностранных студентов, обучающихся в Сеуле.