Красноярск, 21 августа, 2019, 09:20 — ИА Регнум. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 21 августа в России действовало 124 лесных пожара, по которым проводились работы по активному тушению. Их площадь составляет 107 746 га. Больше всего очагов находится в Красноярском крае, там на землях лесного фонда полыхает 84 очага площадью 79 102 га. На втором месте этого огненного рейтинга находится Иркутская область (пять пожаров площадью 12 322 га ), на третьем — Чукотка (три пожара площадью 9 345 га).

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 августа на территории РФ действовало 85 лесных пожаров на площади 99 777 га. Таким образом, площадь лесных возгораний увеличилась почти на 9 тыс га.

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