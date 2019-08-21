Астана, 21 августа, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Выборы в маслихаты (местные представительные органы власти) в Казахстане пройдут по партийным спискам. Об этом 21 августа заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании политического совета партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), сообщает агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Назарбаев отметил, что некоторые представители общественности предлагают вернуться к мажоритарной системе. Однако, по его словам, эти предложения ничем не подкреплены.

Назарбаев обратил внимание, что в большинстве европейских стран выборы проходят по пропорциональной системе. По его мнению, мажоритарная система применяется в азиатских странах, где партия ориентируется на отдельную личность.

Отметим, 21 августа в Нур-Султане проходит расширенное заседание политического совета партии «Нур Отан». На мероприятии выступил премьер-министр республики Аскар Мамин, который предложил внедрить механизм согласования приоритетных законопроектов между правительством и правящей партией.