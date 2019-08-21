Киев, 21 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. На Украине обрушились с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона. Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Макрон в своем Facebook написал по-русски о роли России в Европе

Так, бывший спикер Верховной рады, избранный депутат нового созыва украинского парламента от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, комментируя встречу российского лидера Владимира Путина и главы Пятой Республики Эммануэля Макрона, обвинила европейских лидеров в «мимикрировании под Путина».

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В свою очередь бывшему министру иностранных дел Украины Владимиру Огрызко не понравилось то, что его страну обсуждают без присутствия украинских политиков. А депутат Рады, глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев выразил опасение, что с таким отношением Европы к России действительным станет то, что РФ будет простираться «от Владивостока до Лиссабона» в противовес Европе, «простирающейся от Лиссабона до Владивостока», как заявлял Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа во Франции состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров Макрон написал в Facebook пост на русском языке о роли России в Европе, отметив прогресс в политических и экономических отношениях с Москвой.