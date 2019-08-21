Северобайкальск, Бурятия, 21 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Идея о запрете использования смартфонами в школах хорошая и правильная, но его реализация превращается в кампанейщину. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM учитель математики из Северобайкальска Цыремпил Доржиев.

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«Самое смешное или грустное, что аж 4 (!!!) ведомства — Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования смартфонов в школах. Представляю, что там нужно изучить», — иронизирует преподаватель.

Хотя по его мнению, достаточно потребовать у учащихся и родителей не пользоваться во время урока. Тогда у учителей будет на что ссылаться.

Однако вместо этого, как сообщало ИА REGNUM, предлагается оборудовать в школах специальные камеры хранения.

«Тут одна гардеробщица не успевает за вещами уследить, а кто будет «сторожить» телефоны?» — задаётся вопросом Цыремпил Доржиев.

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