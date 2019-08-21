Нижний Новгород, 21 августа, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Несколько фактов полного пересыхания ручьёв, наполняющих притоки Волги водой, зафиксировали российские учёные на втором этапе экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна-2019». Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Констан Труайон. Ручеек в лесу

В июле, во время первой экспедиции, исследователи обратили внимание общественности на русла малых рек Великой и Рязанки. К настоящему времени они пересохли на 100% и сегодня представляют собой канализационные стоки промышленных предприятий, перемещающие грязные массы в Кудьму, а затем и в Волгу.

Вторая экспедиция полностью подтвердила опасения учёных — водотоки первого и второго порядков, наполняющие Волгу, продолжают исчезать. Так, в бассейне реки Медяны (Краснооктябрьский, Сеченовский и Пильненский районы Нижегородской области) зафиксировано сокращение протяженности русловой сети, достигающее нескольких километров, а в ряде мест — полное исчезновение водотоков.

«Те самые маленькие ручейки, которые превращаются затем в речушки и реки, являясь кровеносной системой водных путей, исчезают», — передают в Росморречфлоте слова учёных.

Напомним, экспедиция «Плавучий университет Волжского бассейна» проводится уже в пятый раз при поддержке Русского географического общества. В проекте принимают участие специалисты Волжского государственного университета водного транспорта, МГУ им. М.В. Ломоносова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, ИПФ РАН, Росгидромет и другие организации.

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