Алдан, Якутия, 21 августа, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Усть-Алданском районе Якутии более 30 работникам дорожной службы после вмешательства прокуратуры выплатили майские долги по зарплате, передаёт корреспондент и.

Эдуард Мане. Дорожные рабочие на улице Берн. 1878

Читайте также: В Якутии не снижаются, а увеличиваются долги по заработной плате

Более 6,1 млн рублей числилась задолженность 34-м работникам Усть-Алданского предприятия по ремонту и содержанию автодорог за май 2019 года. После принятых мер прокурорского реагирования люди получили зарплату.

Как сообщало ИА REGNUM, долг предприятий и организаций Якутии, по данным Росстата, на 1 августа 2019 года был 43,7 млн рублей.