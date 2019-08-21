Березники, Пермский край, 21 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края суд признал 32-летенго жителя виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве 16-летней девушки. Он приговорен к пожизненному заключению. Кроме того, он должен выплатить 10 млн рублей родителям убитой девушки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Тюрьма

По данным следствия, в 2018 году пьяный мужчина затащил с улицы в дом девушку, которую изнасиловал, а, чтобы скрыть следы преступления, убил.

Во время расследования уголовного дела проведено 12 судебных экспертиз, применялась высокотехнологичная криминалистическая техника. Следователи поминутно установили маршрут пермяка, который свидетельствовал о причастности к совершению преступления.

Пермяк приговорён к пожизненному заключению с отбыванием срок в колонии особого режима. В пользу родителей девушки по постановлению суда будет взыскано по 5 млн рублей каждому.