Кемерово, 5 апреля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, на которой в результате масштабной аварии в 2021 году погиб 51 человек, возобновила горные работы. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба холдинга «СДС-Уголь».

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

«Шахта «Листвяжная» возобновляет ведение горных работ. Работники ООО «Шахта «Листвяжная» приступили к подготовительным работам — проходке конвейерного штрека 825», — говорится в сообщении и отмечается, что это нужно для того, чтобы ввести в эксплуатацию новую лаву.

Как рассказал директор шахты Виктор Ануфриев, в течение последнего года удалось восстановить действующие горные выработки и инфраструктуру для того, чтобы обеспечить безопасную работу шахты.

Также он отметил, что на шахте был сохранён костяк коллектива и работники предприятия участвовали в аварийно-восстановительных работах, стабильно получая среднюю от уровня на момент остановки работы зарплату.

«Кроме того, весь этот период для них сохранялись все социальные льготы, действовавшие ранее. Действуют они и сегодня», — добавил Ануфриев.

Кроме того, подчёркивается, что в итоговом протоколе межведомственной комиссии указывается на соответствие фактического состояния горных выработок и рабочих мест шахты «Листвяжная» требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Помимо этого, была подтверждена готовность предприятия к ведению подготовительных работ по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации её последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября 2022 официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль рассказал, что техническое расследование причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная» было завершено. По данным Ростехнадзора, основными техническими причинами ЧП стали загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха; аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. Материалы расследования были переданы в СК России.