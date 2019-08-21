Благовещенск, 21 августа, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В западной части Амурской области фиксируется высокая пожарная опасность, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Гидрометцентре России.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

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По информации синоптиков, в настоящее время в труднодоступных и удалённых районах Приамурья космическое мониторинговое наблюдение отмечает возникновение пожаров площадью до 8 гектар. Также в этих районах сохраняется высокая пожарная опасность при том, что буквально несколько дней назад здесь сошёл паводок сильнейшего наводнения.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Авиалесоохраны отмечают, что при отсутствии осадков и возникновении штормовых ветров, в Сибири могут снова возникнуть сильнейшие пожары, в связи с чем руководству региональных противопожарных служб рекомендовано организовать превентивные меры.