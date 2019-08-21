МАГАТЭ указало на ядерные разработки КНДР в 2018 году
Сеул, 21 августа, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Северная Корея продолжала ядерные разработки в 2018 году, о чём свидетельствует работа исследовательского реактора в Йонбёне. Об этом сообщает 21 августа южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Эксперты МАГАТЭ изучили спутниковые снимки ядерного центра Йонбён и пришли к выводу, что реактор мощностью 5 МВт работал до середины августа 2018 года, потом до конца ноября действовал с перебоями, а позже не работал вовсе. Пхеньян «добился дополнительного прогресса» в ядерных исследованиях, заключили они.
Отмечается, что доклад международного агентства подготовлен для 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнёт работу 17 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее КНДР объяснила действиями США свои разработки в области ядерного и ракетного вооружения. Пхеньяну, как отмечалось, приходится укреплять оборону из-за «неизменной враждебной политики» Вашингтона.
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