Москва, 21 августа, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Российские железные дороги (ОАО «РЖД») ищут подрядчика, который сможет предложить инновационное решение по снижению уровня шума и вибрации от железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Поиск проводится путем открытого запроса на официальном сайте компании. К участию в открытом запросе принимаются решения, которые позволяют устранить причины шума и вибрации, обеспечить защиту населения от акустического воздействия железной дороги, а также повысить уровень комфорта пассажиров.

В компании добавили, что объявленный запрос на инновации — не единственный. Ранее ОАО «РЖД» организовано четыре запроса, связанных с предотвращением аварий, образования наледи и скопления мокрого снега, с возведением мобильных, автономных зданий для вахтовиков и распознавания неисправностей и непригодности подвижного состава. Всего в рамках проведенных открытых запросов поступило свыше 70 заявок.

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