Пермь, 21 августа, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Перми 20 августа дождь лил как из ведра в течение часа. Улицы оказались затопленными, что создало трудности в передвижении, случился коллапс. Информресурсы сообщают, что вода заливалась в салоны автомобилей и автобусов.

Борис Кустодиев. Гроза

Пермяки по-разному отреагировали на ливень и его последствия. В очередной раз прозвучала критика в адрес чиновников в связи с тем, что ливнёвки не справляются с объемами падающей с неба воды.

«Мы же просто тонем!» — пожаловалась подписчица Instagram, отметив, что ее машина встала и не может двигаться дальше по возникшей реке.

Жители оставляли видео, на которых запечатлены затопленные улицы. Соцсети запестрили ироничными комментариями: «Куплю резиновую лодку без торга», «У нас Пермь или Венеция?», «Море вам? Получите!».

По данным метеостанции Перми, за день 20 августа выпало 31 мм осадков, что составляет около 40% месячной нормы. Это самый сильный ливень лета. В Чернушке выпал град 19 мм и 15 мм осадков.