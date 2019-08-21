Снежинск, Челябинская область, 21 августа, 2019, 08:43 — ИА Регнум. В челябинском городе Снежинске выпал град размером с куриное яйцо. Об этом пишут местные СМИ.

rohrspatz Град

Стихия обрушилась на город вечером 20 августа. Как заявляют в соцсетях очевидцы, на машинах даже остались вмятины после града. Кроме того, из-за ливня затопило улицы.

Отметим, синоптики ранее обещали резкое ухудшение погоды в некоторых местах. Гроза и ливни прошли вечером 20 августа и в некоторых других местностях Урала.