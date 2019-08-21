Москва, 21 августа, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В Москве ожидается тёплая погода 21 августа, сообщили в центре «Фобос».

Солнце над городом

Температура воздуха значительно превысит климатическую норму.

«Характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится и на фоне повышенного атмосферного давления жителей Москвы и Подмосковья ждет еще один относительно погожий летний денек с температурным режимом на 6−7 градусов теплее многолетней нормы августа», — говорится в прогнозе.

Пасмурная погода возможна на севере и западе Московской области. Там же могут пройти небольшие дожди.

Воздух в столице прогреется от 26 до 28 градусов тепла. В Подмосковье — от 24 до 29 градусов. Скорость ветра ограничится 6 м/с.