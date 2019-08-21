Пекин, 21 августа, 2019, 08:39 — ИА Регнум. В общей сложности 148 новых лекарств было внесено в обновленный список лекарственных препаратов, покрываемых базовой медицинской статистикой в Китае, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства

Обновление списка лекарств стало ключевым шагом в сторону улучшения медицинской безопасности населения и облегчения обременения населения при покупке лекарственных препаратов, сообщил глава административного департамента медицинских слуг Национальной администрации безопасности здравоохранения КНР Сюн Сяньцзюнь.

Среди 148 новых позиций имеется пять лекарственных препаратов для лечения ряда ключевых заболеваний, 36 — для лечения хронических заболеваний вроде диабета и еще 38 медикаментов для детей. Всего же теперь актуальный список содержит 2643 позиции и начнет действовать с 1 января 2020 года.