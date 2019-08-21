Вашингтон, 21 августа, 2019, 08:37 — ИА Регнум. США рассматривают возможность разработки ракет, ранее запрещённых российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Райан Маккарти в ходе выступления в «Фонде защиты демократии» в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Американская сторона больше не участвует в договоре и изучает то, как можно воспользоваться сложившейся ситуацией. Речь идет о возможной разработке ракет для точечных ударов и, несомненно, о гиперзвуковом оружии, отметил он.

Маккарти добавил, что вооружение баллистической боеголовкой гиперзвуковой планирующей ракеты находится за рамками ДРСМД, эта и другие возможности рассматриваются специалистами. Вопрос о возможных планах размещения ранее запрещенных договором ракет он оставил без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, ДРСМД перестал действовать 2 августа, а уже 19 августа США объявили об испытании запрещенной договором крылатой ракеты. Российские власти заявили, что американцы давно готовили подрыв ДРСМД. Москва и Пекин в этой связи потребовали провести внеплановое заседание Совбеза ООН.

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