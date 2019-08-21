Пермь, 21 августа, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Новый центр по созданию техник и препаратов по борьбе с нейродегенеративными заболеваниями откроется на химическом факультете Пермского университета (ПГНИУ), сообщает 21 августа пресс-служба вуза.

Нейронная сеть. Мозг

Лаборатория будет работать на стыке трех дисциплин: нейробиологии, психофармакологии и оптогенетики. Ученые Пермского университета будут исследовать способы борьбы с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и старческой деменцией.

«Кроме изучения прямых способов борьбы с этими заболеваниями в центре будут разрабатывать методики для улучшения качества жизни больных. Учитывая тот факт, что в России наблюдается рост этого рода заболеваний, можно сказать, что тема очень перспективна и востребована», — пояснил старший преподаватель кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Александр Андреев.

Отмечается, что сотрудники центра также будут работать над технологиями биомедицинской визуализации, диагностики и лечения нарушений мозгового кровообращения; разработкой и тестированием новых терапевтических подходов для коррекции цереброваскулярных нарушений и над нейродиагностикой ментальных расстройств с применением искусственных нейронных сетей.

Читайте также: Биологи ПГНИУ изучат белок, который поможет не отторгать трансплантаты