Екатеринбург, 21 августа, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Свердловском центре по профилактике и борьбе со СПИДом (Екатеринбург) начали практиковать раннее лечение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает Ura.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Лечебную терапию в центре проводят сразу после обнаружения заболевания или при высоком иммунном статусе пациента. Это позволит не допустить усиления заболевания и обойтись без госпитализации, надеется главврач центра Анжелика Подымова.

Обычно в российских медучреждениях назначают лечение, если у больного ВИЧ снижается иммунитет до 350 клеток (или при более высоком пороге, если вирус крайне активен).

Напомним, с 2016 года в Екатеринбурге объявлена эпидемия ВИЧ. А в 2018 году больше всего людей умерло от вируса в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях.