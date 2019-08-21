Канберра, 21 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Отношения между Австралией и Вьетнамом находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом, как передает Australian Associated Press, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на встрече с журналистами в Канберре в преддверии исторического визита в азиатское государство 21 августа.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Моррисон сказал, что запланированный визит является этапом продолжающегося взаимодействия его правительства с соседями, партнерами и союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Вьетнам являет собой одну из историй экономического успеха в регионе за последнее десятилетие…, — сказал он. — Наши отношения с Вьетнамом никогда не были прочнее».

По его словам, основное внимание на предстоящей встрече будет уделено укреплению экономической безопасности и сотрудничества, расширению торговых и инвестиционных возможностей между двумя странами.

Моррисон станет первым премьер-министром Австралии, который совершит поездку во Вьетнам, с 1994 года. Визит в Ханой намечен на четверг, 22 августа. Ожидается, что в пятницу, 23 августа, Моррисон встретится с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.