Москва, 21 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв не видит радости в приглашении России участвовать в саммите «большой семерки».

Council.gov.ru Константин Косачёв

Сенатор предостерег от ловушки, когда Россия окажется в формате не «семь плюс один», а «семь против одного», и предложил вариант модификации формата.

«На мой взгляд, возвращение России в «семерку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки «семь против одного». А для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счёт присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров?» — рассуждает Косачёв в Facebook.

В таком расширенном составе следовало было бы начать с обсуждения острейшей темы санкций, мешающих сейчас и России, и Китаю, и Индии, да и странам «семерки», как бы они ни надували щеки, указал парламентарий.

В целом же, полагает Косачёв, было бы весьма интересно и поучительно понаблюдать, как завертятся от такой инициативы «тройки» в своих президентских-премьерских креслах нынешние лидеры «семерки», пытающиеся говорить от имени всего человечества.

«В худшем варианте хотя бы маски будут сорваны окончательно и наглядно. В лучшем — появится шанс действительно сделать мир лучше», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, информирует CNN со ссылкой на источник. Однако Россия заявляла, что в нынешней международной обстановке для нее более дееспособным является формат G20.