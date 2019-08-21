Пермь, 21 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В Перми десятки индивидуальных предпринимателей собирались у здания прокуратуры, чтобы собрать подписи под заявлением в надзорное ведомство. Заявители возмущены положением дел в сфере сбора платежей за вывоз мусора и считают действия регоператора «Теплоэнерго» самоуправством, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Индивидуальные предприниматели, которые работают дома, отмечают, что получили квитанции на оплату мусора и теперь, по сути, должны платить дважды за вывоз мусора, накапливаемого в квартире. Представители юрлиц, которые арендуют помещения для бизнеса, говорят о том, что плата за вывоз мусора уже заложена в арендные платежи арендодателям, однако регоператор хочет, чтобы арендаторы платили еще раз, информирует портал 59.ru.

Бизнесмены заявили, что регоператор угрожает штрафами от 30 тыс. до 250 тыс. рублей, если договор не будет заключен до 18 августа. Попытка 19 августа разобраться в ситуации не прояснила вопрос. Телефоны «Теплоэнерго» молчали, электронная почта не отвечала, а в офисе регоператора образовалась огромная очередь из предпринимателей со всего края, указано в обращении.

Заявители просят прокуратуру принять меры по предотвращению самоуправства и превышению полномочий ПГКУП «Теплоэнерго».

Между тем регоператор подчеркнул, что по новым правилам с 1 января 2019 года индивидуальные предприниматели обязаны платить за вывоз мусора. О чем неоднократно сообщали. Чтобы заключить договор, нет необходимости ездить в офис — это можно сделать по электронной почте.

«Обязанность заключить договор с «Теплоэнерго» с января: то есть полгода давалось юридическим лицам, и «Теплоэнерго» шло всем навстречу. Разъяснения были. На сегодняшний день они закончились, мы перешли к принудительным мерам. Следующим этапом мы мало того что штраф будем предъявлять — мы будем еще предъявлять и судебный приказ на взыскание штрафов, пеней и всего платежа за период с 1 января. Это касается в том числе и индивидуальных предпринимателей, так как они попадают под категорию плательщиков (в соответствии с законом)», — сказал заместитель директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников, сообщает vikiperm.com.