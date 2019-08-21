Новосибирск, 21 августа, 2019, 08:09 — ИА Регнум. В Новосибирске с 28 августа по 7 сентября участковыми избирательными комиссиями будет организовано досрочное голосование на выборах мэра города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В это время проголосовать за одного из кандидатов смогут те новосибирцы, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прийти на избирательный участок.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска пройдут в единый день голосования — 8 сентября.

Ранее избирком снял с выборов одного кандидата из-за приостановки деятельности партии — Александра Трушакина, который баллотировался от «Партии Великое Отечество».

Таким образом, в настоящее время на выборах мэра Новосибирска зарегистрированы 16 кандидатов.