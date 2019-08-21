Вашингтон, 21 августа, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Соединенные Штаты смогут полностью обеспечить потребности нефтяных рынков при сохранении санкций в отношении Ирана, заявил госсектретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, США удалось изъять с рынков почти 2,7 млн баррелей сырой нефти, лишив «Иран средств, предназначенных для проведения кампании террора по всему миру».

«И нам при этом удалось обеспечить полностью поставки на нефтяные рынки. Я убежден, что мы способны делать это и в дальнейшем», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций. Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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