Курган, 21 августа, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Курганской области избирательные участки перейдут на круглосуточную охрану органами правопорядка с момента поступления бюллетеней на места. Об корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Избирательные бюллетени должны быть получены региональным избиркомом 22 августа. Затем их отправят в участковые избирательные комиссии.

С момента поступления бюллетеней на места, все избирательные участки должны встать под круглосуточную охрану. Сотрудники полиции до единого дня голосования будут отслеживать факты незаконной предвыборной агитации в части распространения информационных материалов и привлекать к административной ответственности нарушителей.

В день выборов 8 сентября 2019 года органы правопорядка будут переведены на усиленный вариант несения службы.