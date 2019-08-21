Башкирия, 7 марта, 2014, 13:38 — ИА Регнум. В Уфе в финале республиканского конкурса красоты "Хылыукай-2014" Гран-при получила 16-летняя Раушания Юлдыбаева, ученица Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры РБ.

Школьница приехала учится в Уфу из Зилаирского района республики. На конкурсе конкуренцию ей составляли и взрослые участницы. За звание башкирской красавицы в этом году состязались 12 девушек из Башкирии и других городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска. Первое место в завоевала жительница Санкт-Петербурга Алина Байзакова, второе Лилия Вильданова из Учалов, третье - Лейла Харисова из Зианчуринского района. Не остались без признания зрителей и жюри и другие участницы. Они были награждены дипломами в таких номинациях, как "Нафис халыукай", "Нурлы хылыукай", "Монло хылыукай", "Иманлы хылыукай".

"Первые конкурсы для башкирских красавиц проводились с начала 90х годов прошлого века, организаторами выступали Союз башкирской молодёжи и благотворительно-просветительский фонд "Лейла", созданный композитором Лейлой Исмагиловой, - напомнил экс-лидер СБМ Ринат Баимов. - Оценивались не только внешние данные, но и знание языка, умение носить национальный костюм, артистизм и многое другое. Примечательно, что некоторые из победительниц стали женами сегодняшних крупных руководителей и ответработников".