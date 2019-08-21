Москва, 21 августа, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Официальный дистрибьютор Mitsubishi в России — «ММС Рус» продал 150-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения с момента начала реализации этого авто на российском рынке в июле 2012 года. Об этом сообщает пресс-служба японского бренда.

TuRbO_J Mitsubishi Outlander

150-тысячный кроссовер Outlander 2.0 в версии Intense+ c полным приводом 4WD был продан в официальном дилерском центре «Автоцентр АНТ» в Барнауле.

«Mitsubishi Outlander был и остается нашим флагманом продаж. Он составляет примерно 60% от всех наших продаж и входит в Топ-10 самых популярных кроссоверов в России. Не в последнюю очередь благодаря тому, что данная модель производится в России», — отмечает руководитель отдела продаж и регионального управления бизнесом «ММС Рус» Роман Толчеев.

Напомним, в июле 2019 года самым популярным автомобилем японской компании Mitsubishi стал кроссовер Outlander. За этот месяц было реализовано 2 146 единиц этого авто. Производится кроссовер на калужском заводе «ПСМА Рус» с осени 2010 года. Третье поколение этого Outlander стало производится там в 2012 году. Стоит отметить, что на заводе в Калуге выпускаются в режиме полного цикла автомобили Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

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