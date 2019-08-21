Москва, 21 августа, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Услуга УЗИ в павильонах «Здоровая Москва» в парках столицы стала доступной ежедневно. Об этом 21 августа сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Andrew Butko Ультразвуковое исследование

«Ультразвуковая диагностика — очень востребованный вид диагностики, позволяющий точно и быстро проверить состояние органов брюшной полости, щитовидной железы, почек», — заявил руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

По его словам, было принято решение расширить время работы специалистов. Теперь ультразвуковое исследование доступно каждый день с 17:00 до 22:00.

Всего с начала проекта УЗИ в малых павильонах, работающих в парках, прошли более 35 тысяч жителей столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, обследование в мобильных цифровых кабинетах флюорографии, работающих с начала лета в парках Москвы, прошли около 15 тыс. жителей города.