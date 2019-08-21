Чэнду, Китай, 21 августа, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Китайские археологи начнут широкомасштабные раскопки на доисторических руинах Саньсиндуй в провинции Сычуань на юго-западе страны до конца 2019 года, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Tyg728 Маска Саньсиндуй

Новый проект призван раскопать еще большее число предметов утерянных цивилизаций, вроде жертвенников и алтарей, а также гробниц знати, отметил глава Сычуаньского провинциального Археологического исследовательского института культурных реликвий Тан Фэй.

По словам Тана, предстоящие раскопки привлекут еще больше исследователей как из Китая, так и из-за рубежа. При этом, он отказался раскрыть конкретное место проведения раскопок.

Руины Саньсиндуй расположены близ города Гуанхань в примерно 38 км от столицы провинции города Чэнду. Считается, что там могут находиться остатки царства Шу, которое возрастом от 2600 до 4800 тыс. лет, отмечает издание.

Руины входят в список десяти китайских археологических находок 20-го века. Они распространились на 12 кв. километров и могут позволить взглянуть в сами истоки зарождения китайской цивилизации. Руины были обнаружены фермером в 1929 году.

Здесь уже были найдены две жертвенные ямы, в которых лежало более тысячи национальных сокровищ, включая золотые маски, бронзовые инструменты, нефритовые таблички, изделия из кости и священные деревья, которые удалось извлечь в 1989 году. В 1988 году руины обрели статус находящихся под национальной защитой.