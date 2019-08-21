Казань, 21 августа, 2019, 07:28 — ИА Регнум. В Казани идут последние приготовления к предстоящему международному чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, на открытие которого ожидают Дмитрия Медведева, других федеральных чиновников и гостей и-за рубежа. Фотографиями с церемонии поднятия флагов стран-участниц чемпионата на своей странице в соцсетях поделился глава республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба мэрии Казани Флаги стран-участниц

«С президентом Worldskills International (Саймоном Бартли — примечание ИА REGNUM ) и генеральным директором Союза «Молодые профессионалы» (Робертом Уразовым — примечание ИА REGNUM ) провели официальную церемонию открытия Деревни WorldSkills в Казани!» — написал Рустам Минниханов.

Принт-скрин страницы Рустама Минниханова в соцсетях Молодые профессионалы

Принт-скрин страницы Рустама Минниханова в соцсетях Поднятие флагов

Принт-скрин страницы Рустама Минниханова в соцсетях Флаги чемпионата

Принт-скрин страницы Рустама Минниханова в соцсетях Флаги чемпионата в Казани

Ранее глава Татарии анонсировал визиты Владимира Путина — на закрытие чемпионата и Дмитрия Медведев — на открытие.

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В чемпионате примут участие команды из 63 стран мира. В деревне WorldSkills будут проживать свыше 1,3 тыс. конкурсантов.

В связи с масштабным мероприятием в Казани изменится режим работы транспорта. Они будут действовать для 21 автобусного маршрута, двух трамвайных — №1 и №5 и одного троллейбусного (№7) с 23 по 27 августа.

Движения транспорта также будет ограничено по ряду участков. Подробная схема проезда на время WorldSkills размещена на сайте мэрии.

Напомним, церемония открытия WorldSkills Kazan 2019 пройдёт 22 августа. Мероприятие продлится до 27 августа. Ожидается не менее 70 тыс. гостей.