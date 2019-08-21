Москва, 21 августа, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 20 августа открылись ростом по доллару и евро. Рубль находился в минусе около пяти минут и затем перешел в наступление.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам дня он восстановил большую часть потерь за понедельник. Ему даже не мешала дорожать дешевеющая нефть на европейской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Такого поведения от него стоило ожидать, потому что 19 августа он ослабился к иностранным валютам, несмотря на дорожающий доллар и повышение индекса RGBI. Вчера индекс RGBI вырос на 0,13%, до 143,21.

Торги по рублевым парам 20 августа закрылись снижением. Рубль укрепился к доллару на 0,49%, до 66,56, евро — на 0,30%, до 73,86 руб., фунту — на 0,24%, до 80,96 руб.

Также повышенный спрос на рублевые активы сохраняется из-за налогового периода. Он не может пройти незаметным для рублёвых пар. На данный момент нет серьезных факторов для сильного ослабления российской валюты. Рубль подешевел к иностранным валютам за компанию с валютами развивающихся стран на фоне геополитических и экономических рисков.

Сегодня, 21 августа, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,4%, до 60,33. Цена вновь поднялась выше психологической отметки 60 долларов за баррель. Паре доллар/рубль ничего не мешает вернуться к уровню 66 руб.

Сегодня активность участников рынка будет низкой до выхода протоколов заседания FOMC. Потом их фокус внимания сместится на банковский симпозиум в США, на котором выступит глава ФРС США Дж. Пауэлл.

До американской сессии рублю поддержку окажет Минфин РФ. Ведомство проведет два аукциона по размещению гособлигаций на сумму 25,3 млрд рублей.

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