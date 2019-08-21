Киев, 21 августа, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Отказ Украины от ядерного оружия после развала СССР произошёл не по воле Киева, заявил первый украинский президент Леонид Кравчук, передаёт «24 канал».

Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

«Нас поставили прямо перед выбором: или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — заявил Кравчук.

Требование американцев объяснялось тем, что на Украине находилось 165 ядерных баллистических комплексов, нацеленных на Штаты. Попадание в цель предусматривалось «специальным шифром».