Нью-Джерси, США, 21 августа, 2019, 05:19 — ИА Регнум. В аэропорту американского Нью-Джерси сотрудники службы транспортной безопасности обнаружили бесхозную змею длиной около 40 сантиметров, сообщает агентство Associated Press.

Змея

По данным сотрудников службы безопасности, черную рептилию с желтым концом вокруг шеи оставил один из туристов. После обнаружения змеи, ее накрыли корзиной, чтобы она не причинила никому вреда. Глава службы транспортной безопасности Нью-Джерси Том Картер заявил, что несмотря на надежную систему утерянных и найденных вещей в аэропорту, владелец змеи может не рассчитывать на возвращение рептилии. Дальнейшая судьба змеи пока не ясна.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в московском аэропорту «Домодедово» сотрудники таможни изъяли партию в 190 шкур редкого вида питона. Спустя два дня в аэропорту был задержан пассажир рейса Доха — Москва, который перевозил в багаже 87 шкур этой рептилии.